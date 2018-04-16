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Savcı olduğunu söyleyerek, 2 arkadaşını gözaltına aldırdı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

POLİSİ KANDIRDIĞINI SANDI Adana'da kendini 'savcı' olarak tanıtıp, 2 arkadaşını gözaltına aldırdığı iddia edilen Nedim M.'nin polisin uyguladığı plan çerçevesinde yakalandığı belirtildi.

POLİSİ KANDIRDIĞINI SANDI
Adana'da kendini 'savcı' olarak tanıtıp, 2 arkadaşını gözaltına aldırdığı iddia edilen Nedim M.'nin polisin uyguladığı plan çerçevesinde yakalandığı belirtildi. Polisi telefonla arayarak kendini 'Cumhuriyet Savcısı' olarak tanıtan Nedim M.'nin yalan söylediğini fark eden ekipler, şüphelinin 'gözaltına alın' talimatı verdiği E.Y. ve F.M.'yi gözaltına alınmış gibi emniyete getirerek ifadelerine başvurdu. Bu kişilerin de ifadesiyle savcı olmadığı kesinleşen Nedim M., hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polisin takibinden kaçarken motosikletle kaza yapan Nedim M., tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. Polisin planıyla yakalanan Nedim M., suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.
Dolandırıcılık, hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından 51 ayrı suç kaydı olduğu da ortaya çıkan Nedim M. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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