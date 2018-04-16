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Savcı olduğunu söyleyerek, 2 arkadaşını gözaltına aldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

ADANA'da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp kendisini 'savcı' olarak tanıtarak arkadaşlarını gözaltına aldırdığı öne sürülen Nedim M.

Savcı olduğunu söyleyerek, 2 arkadaşını gözaltına aldırdı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp kendisini 'savcı' olarak tanıtarak arkadaşlarını gözaltına aldırdığı öne sürülen Nedim M. (24), yaptığı trafik kazası sonrası gittiği hastanede yakalandı.
İddiaya göre, 155 Polis İmdat Hattı'nı 14 Nisan'da arayan bir kişi, kendisini 'Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı' olarak tanıttı. E.Y. ve F.M. isimli kişiler hakkında yakalama emri olduğunu belirtip adreslerini verdi. Polis bunun üzerine, belirtilen adrese giderek E.Y. ve F.M.'yi yakaladı. Daha sonra bu kişilerin yakalandığı savcılık aranarak bilgi verildi. Ancak savcınını böyle bir talimat vermediğini söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı. 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan kişinin Nedim B. olduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nedim B., motosiklet kazası sonrası tedavi için gittiği Adana Devlet Hastanesi'nde yakalandı. Emniyete götürülen zanlı buradaki sorgusunda, iki arkadaşına şaka yapmak istediğini, bu nedenle kendisini 'savcı' olarak tanıttığını söyledi. 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 6 ay aranması olduğu belirlenen Nedim B., adliyeye sevk edildi.

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