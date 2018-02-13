Savcı Selim Kiraz soruşturmasında 1 tutuklama

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makamında DHKP/C’li teröristlerce şehit edilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyetindeki sorgusunun ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen M.Ö. tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.
Savcılıkça ifadesi alınan M.Ö.’nün, eylem talimatını yurt dışından ağzına koyduğu SD kartla getiren ve başka bir terör saldırısı sırasında ölü olarak ele geçirilen Berna Yılmaz’a, yurt dışı için vize almak maksadıyla muhasebeciliğini yaptığı şirkette çalışan olarak gösterdiği belirtilmişti. Nöbetçi Hakimlikçe sorgusu yapılan şüpheli M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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