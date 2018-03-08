HABER

Savcıdan flaş talimat! Dolandırıcı WhatsApp'tan teşhis edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 10:28 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy’de taksici ve nakliyecileri dolandıran şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. 60 yaşındaki şahsın 60 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Polisin ulaştığı 15 mağdur, Avrupa yakasında ve uzak yerlerde olmalarından dolayı savcının talimatıyla Whatsapp yoluyla şüpheliyi teşhis etti.

Kadıköy’de son zamanlarda taksici ve nakliyecilerin dolandırılması olaylarının artması Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünü hareket geçirdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi ekipleri ve Güven timleri dolandırıcılık olayıyla ilgili sıkı bir çalışma başlattı. İhbarların yoğun olarak geldiği bölgede çalışma yapan ekipler, N.G. (60) isimli şahsın vatandaşların güvenini sağlayarak jeneratör ve buzdolabı alacağını söyleyerek Avrupa yakasından Kadıköy'e getirdiğini ve vatandaşların ruhsat ve paralarını alarak kayıt ettireceğini söyleyip kayıplara karıştığını belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayların yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, durumundan şüphelendiği N.G.'yi takibe aldı. Polisler tarafından takip edildiğini anlayan N.G., tedirgin bir halde pasaja girip geri çıkınca kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 3 bin 550 TL ve farklı bir isme düzenlenmiş kimlik ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak Kadıköy İskele Polis Merkezine götürüldü.

Şahsın üzerinden çıkan kimlik üzerinde inceleme yapan ekipler, kimliğini N.G. tarafından dolandırılan bir kişiye ait olduğunu belirledi. Kimliğin sahibine ulaşan polis, şahsın şüpheli tarafından Esenler’den Kadıköy’e getirildiğini ve jeneratör almak için kimlik ile para verdiğini öğrendi.

İskele Polis Merkezinde yapılan sorgusunda N.G.’nin 60 adet suç kaydı olduğu, aynı taktikle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Polisin ulaştığı 15 mağdur, Avrupa yakasında ve uzak yerlerde olmalarından dolayı savcının talimatıyla Whatsapp yoluyla şüpheliyi teşhis etti. (İHA)

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildiHezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi
Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuşGürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul kadıköy Whatsapp

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

İlginizi Çekebilir

Kadın halk ozanı Ayten Gülçınar öldürüldü!

Kadın halk ozanı Ayten Gülçınar öldürüldü!

Şehit annesine 2,5 lira için hakaret etmişti! O şoför için ders gibi karar

Şehit annesine 2,5 lira için hakaret etmişti! O şoför için ders gibi karar

Telefon şarjı patladı! Dehşet anları kamerada

Telefon şarjı patladı! Dehşet anları kamerada

Mekan sahibi şarkıcı kadına tecavüz etti

Mekan sahibi şarkıcı kadına tecavüz etti

Öz babası yıllarca kabusu yaşattı

Öz babası yıllarca kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayalıklardan kopan taş evin üzerine düştü

Kayalıklardan kopan taş evin üzerine düştü

'Doktoruz' diyerek dolandırdılar

'Doktoruz' diyerek dolandırdılar

Mobilya malzemesi içerisinde 32 bin paket kaçak sigara bulundu

Mobilya malzemesi içerisinde 32 bin paket kaçak sigara bulundu

Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak

Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak

Kars’ta çamura atılmış ceset bulundu

Kars’ta çamura atılmış ceset bulundu

Trafiğe kapalı caddede yayaya çarptı

Trafiğe kapalı caddede yayaya çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.