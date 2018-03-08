Savcıdan flaş talimat! Dolandırıcı WhatsApp'tan teşhis edildi

Kadıköy’de son zamanlarda taksici ve nakliyecilerin dolandırılması olaylarının artması Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünü hareket geçirdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi ekipleri ve Güven timleri dolandırıcılık olayıyla ilgili sıkı bir çalışma başlattı. İhbarların yoğun olarak geldiği bölgede çalışma yapan ekipler, N.G. (60) isimli şahsın vatandaşların güvenini sağlayarak jeneratör ve buzdolabı alacağını söyleyerek Avrupa yakasından Kadıköy'e getirdiğini ve vatandaşların ruhsat ve paralarını alarak kayıt ettireceğini söyleyip kayıplara karıştığını belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayların yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, durumundan şüphelendiği N.G.'yi takibe aldı. Polisler tarafından takip edildiğini anlayan N.G., tedirgin bir halde pasaja girip geri çıkınca kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 3 bin 550 TL ve farklı bir isme düzenlenmiş kimlik ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak Kadıköy İskele Polis Merkezine götürüldü.