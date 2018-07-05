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Savcılık itiraz etti, düğünde ölüme neden olan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da köydeki sünnet düğününde pompalı tüfekle havaya ateş ederken yanında duran Sefa Elçi'yi (18) başından vurarak ölümüne neden ve adli kontrol kararıyla serbest kalan Süleyman Dağ (33), savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Savcılık itiraz etti, düğünde ölüme neden olan şüpheli tutuklandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da köydeki sünnet düğününde pompalı tüfekle havaya ateş ederken yanında duran Sefa Elçi'yi (18) başından vurarak ölümüne neden ve adli kontrol kararıyla serbest kalan Süleyman Dağ (33), savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Olay, geçen pazar akşamı merkeze bağlı Gevrekseydi köyünde meydana geldi. Sünnet düğününe katılan Sefa Elçi ve bir grup genç, müzik eşliğinde oynarken, yanlarında bulunan pompalı tüfeklerle havaya rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre Süleyman Dağ'ın silahından çıkan saçmalar, Sefa Elçi'nin başına isabet etti. Sefa Elçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Süleyman Dağ, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılık, tutuklama kararına itiraz edince Süleyman Dağ yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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Savcılık itiraz etti, düğünde ölüme neden olan şüpheli tutuklandıSavcılık itiraz etti, düğünde ölüme neden olan şüpheli tutuklandıSavcılık itiraz etti, düğünde ölüme neden olan şüpheli tutuklandıSavcılık itiraz etti, düğünde ölüme neden olan şüpheli tutuklandı

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