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Savcılık itiraz etti, yeniden gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, uyuşturucu operasyonunda yakalınıp, mahkemece serbest bırakılan, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Erdal T., tutuklandı.

Savcılık itiraz etti, yeniden gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı 

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, uyuşturucu operasyonunda yakalınıp, mahkemece serbest bırakılan, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Erdal T., tutuklandı.
​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen Erdal T. ve Hüseyin Ç.'yi takibe aldı. Ekipler, 8 ayrı kişiye esrar sattıklarını tespit ettikleri Erdal T.'nin Yaşardoğu Mahallesi'ndeki evine 6 Mayıs Pazar günü operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 85,33 gram esrar, 1 esrarlı sigara, 200 ecstasy hap ve bin 310 TL ele geçirildi. Erdal T. ile Hüseyin Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Hüseyin Ç., adli kontrol ile olmak üzere iki şüpheliyi serbest bıraktı.
Savcılığın itirazı üzerine şüphelilerden Erdal T., bugün yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal T., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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