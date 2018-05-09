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Savcıyı makamında vuran polise 16 yıl 8 ay hapis 

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, adliyede savcı A.

Savcıyı makamında vuran polise 16 yıl 8 ay hapis 

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, adliyede savcı A. Kadir Küçüköner'i tabancayla vurarak yaralayan polis memuru Turgut Avcı, 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Eşini azmettirdiği öne sürülen Şerife Avcı ise beraat etti.
Korkuteli'de adliyedeki makam odasında geçen yıl savcı A. Kadir Küçüköner'i tabancayla yaralayan polis memuru Turgut Avcı ve adliyede katip olarak çalışan eşi Şerife Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık polis memuru Turgut Avcı, tutuksuz sanık Şerife Avcı ve avukatları ile savcı A. Kadir Küçüköner katıldı.
A. Kadir Küçüköner, personeli olan Şerife Avcı'nın işinde sürekli hatalar yaptığını ve problemler çıkardığını iddia etti. Avcı işini savsakladığı için dava dosyalarını bitiremediklerini söyleyen Küçüköner, katibi işini yapan bir personel olsaydı, başına bu olayların gelmeyeceğini belirtti. Sanıkların mahkemedeki ifadelerinde kendilerine Kürtçe küfür ettiği iddiasını da yalanlayan Küçüköner, Kürtçe bilmediğini belirtti. Polis memuru ve katip eşine Kürtçe küfür ettiğine dair hiçbir tanık ifadesi olmadığına dikkati çeken Küçüköner, sanıkların ilk ifadelerinde de böyle bir olaydan bahsetmediklerini hatırlattı.
Silahla vurulma anını anlatan savcı A. Kadir Küçüköner, "Turgut Avcı odama geldiğinde ilaçları masama fırlattı. 'Seni şikayet edeceğim' dedi. Daha sonra silahını çıkartarak ateş etmeye başladı. Aramızda herhangi bir tartışma veya husumet yoktu. Katip hanımın azmettirmesi sonucu olayın meydana geldiğini düşünüyorum" dedi. Küçüköner, aynı apartmanda oturduğu sanıklarla komşuluk ilişkileri bakımından da sorunları olmadığını, hatta Avcı çiftinin çocuklarını görünce sevdiğini de sözlerine ekledi.
Sanıkların avukatları ise olayın haksız tahrik altında işlendiğini öne sürdü. Turgut Avcı'nın adliyeye çocuklarıyla gitmesinin saldırının planlı olmadığının kanıtı olduğunu savunan avukatlar, olayın Küçüköner'in kişiliğinden ve fevri tavırlarından kaynaklandığını söyledi.
Mütalaasını sunan dava savcısı, Turgut Avcı'nın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını, eş hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi.
Son sözleri sorulan sanıklardan Turgut Avcı, böyle bir eylemde bulunduğundan dolayı utandığını belirtti. Şerife Avcı da olay nedeniyle üzüntülü olduğunu söyleyerek, Küçüköner'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Turgut Avcı'yı 'silahla öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum ederken, eşi Şerife Avcı'nın beraatine hükmetti. Turgut Avcı'nın avukatları, kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Savcı A. Kadir Küçüköner, Korkuteli Adliyesi'ndeki makam odasında 10 Ekim 2017'de, aynı adliyede çalışan ve izin talebine olumsuz yanıt verdiği zabıt katibi Şerife Avcı'nın polis memuru eşi Turgut Avcı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Küçüköner, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Turgut Avcı ve eşi tutuklanırken, 20 günün sonunda tedavisi tamamlanan Küçüköner başka bir ile tayin edildi.

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Savcıyı makamında vuran polise 16 yıl 8 ay hapis Savcıyı makamında vuran polise 16 yıl 8 ay hapis

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