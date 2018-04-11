"Savunma sanayiinde beklenenin çok üzerinde bir yer edindik"

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, "Türkiye, yetişmiş personeliyle savunma sanayii alanında beklenenin çok üstünde bir yerlere gelmiştir. ATAK helikopterlerimiz dünyadaki 80 ATAK helikopteri içinde beşincidir" dedi.

İstinye Üniversitesi bünyesinde kurulan Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (GÜVSAM) açılışı, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin Yerli ve Milli Savunma Sanayi' başlıklı bir konuşma yapan Vecdi Gönül, en gelişmiş teknolojinin savunma sanayiinde uygulandığını anlattı.

"ATAK HELİKOPTERİMİZ DÜNYADA BEŞİNCİ"

Savunma sanayinin ülkeyi savunmanın yanı sıra yüksek teknolojiyi de kullandığına dikkat çeken Vecdi Gönül, Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Türkiye yetişmiş personeliyle savunma sanayiinde bugün beklenenin çok üstünde belli yerlere gelmiştir. A400M Avrupa projesi olduğu halde, Avrupa ülkelerinin yarısından çoğu buna katılamamıştır. Türkiye katılmıştır ve uçaklarını yapabilmiştir. F35'ler bir NATO projesi olmasına rağmen NATO'nun 20 ülkesi katılamamıştır, Türkiye burada da çok önemli başarılar sağlamıştır. Bu Türkiye'nin geldiği teknolojik seviye açısından iki önemli işarettir. Bunun yanında insansız uçaklar, ATAK helikopteri. NATO standartlarına göre Türkiye'nin yaptığı ATAK helikopteri dünyadaki 80 kadar ATAK helikopteri içinde beşincidir. İlk ikisi ise Rusya ve Amerika'ya aittir."