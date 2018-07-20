Saz atölyesinde korkutan yangın

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki saz atölyesinde çıkan yangın, zarara yol açtı.
Subaşı Mahallesi Çamlıca Yolu üzerindeki 70 numaradaki apartmanın çatı katında bulunan, Osman Kulalı'ya ait saz atölyesinde, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Apartmanda bulunan vatandaşlar, binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, 5 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.
Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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