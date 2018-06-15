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Saz kılıfı ve gitar kutusundan roket başlığı, silah ve mühimmat çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da merkez Kayapınar ilçesinde polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, gitar kutusu ile saz kılıfı içerisine gizlenmiş 1 roketatar başlığı, roket sevk barutu, 2 kalaşnikof marka silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, kar maskeleri ve eldivenler ele geçirildi.

Saz kılıfı ve gitar kutusundan roket başlığı, silah ve mühimmat çıktı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da merkez Kayapınar ilçesinde polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, gitar kutusu ile saz kılıfı içerisine gizlenmiş 1 roketatar başlığı, roket sevk barutu, 2 kalaşnikof marka silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, kar maskeleri ve eldivenler ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Ramazan Bayramı öncesi ülkede kaos ortamı oluşturmak ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme amacı güden terör örgütü mensuplarına yönelik istihbari ve operasyonel çalışma yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabaha karşı, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 349'uncu Sokak üzerinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; bagaj kısmına saklı siyah kumaş saz kılıfı, gitar kutusu ve bez içerisinde 1 roketatar başlığı, 1 plastik muhafaza kabı içerisinde roket sevk barutu, 2 'keleş' diye tabir edilen Ak-47 marka uzun namlulu silah, 10 AK-47 marka uzun namlulu silaha ait şarjör ve bu şarjöre ait basılı halde 238 fişek, 1 tabanca, suikast eylemlerinde kullanılmakta olan susturucu takılmış vaziyette 1 tabanca, 23 adet 9x19 çapında, 27 adet 7x65 çapında fişek, 1 inşaat eldiveni, 3 kar maskesi, 1 pantolon ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan açıklamada, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşların güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edeceği belirtildi.

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Saz kılıfı ve gitar kutusundan roket başlığı, silah ve mühimmat çıktıSaz kılıfı ve gitar kutusundan roket başlığı, silah ve mühimmat çıktıSaz kılıfı ve gitar kutusundan roket başlığı, silah ve mühimmat çıktıSaz kılıfı ve gitar kutusundan roket başlığı, silah ve mühimmat çıktı

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