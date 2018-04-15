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Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 20:02 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda, balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset bulundu.

Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Olay, saat 04.30 sıralarında Sazlıbosna barajında meydana geldi. Balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti.

DHA'nın habrine göre sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı. Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı.

Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, cenaze aracına konularak kimlik tespiti için Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Sazlıbosna Barajı çocuk cesedi Arnavutköy

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