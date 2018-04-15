Sazlıbosna Barajında 5 yaşında kız çocuğu cesedi çıktı

Sazlıbosna Barajında balık tutan balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasının içinden ceset çıktı. Cesedin 5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğu öğrenildi.
Arnavutköy’e bağlı Sazlıbosna Barajında balık tutan balıkçıların oltasına sarılı halde büyük bir bez parçası takıldı. Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ise büyük bir şokla karşılaştı. Bezi kıyıya çeken balıkçılar, bezin içinde bir ceset olduğunu gördü. Balıkçılar, gördükleri olayı polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, kimliği tespit edilmek üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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