Sazlık alanda yangın

Van’ın Muradiye ilçesi sınırları içerisindeki Van Gölü kıyısındaki sazlıklar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.

İlçeye 15 kilometre mesafede bulunan Erciş yolu üzerinde Alkasnak Mahallesi mevkiinde bulunan sazlıkta akşam meydana gelen yangın etrafı aydınlatırken, sazlık içerisinde barınan çeşitli türlerde kanatlı ve sürüngen hayvanlar yandı. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Muradiye itfaiye ekibi olay yerine gelerek yangını söndürmeye çalıştı. Bölgenin bataklık olması nedeniyle yangın mahalline giremeyen itfaiye aracı yangına müdahale etmekte zorlandı. Araç hortumları birbirilerine bağlanarak söndürülmeye çalışılan yangına hortumlar yetişemeyince müdahalede güçlükle yürütülüyor.