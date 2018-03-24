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Şebnem Schaefer’a mahkemeden sevindirici haber

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 09:39 | Son Güncelleme

Ünlü manken Şebnem Schaefer’a eski avukatı tarafından manevi zarara uğratıldığı gerekçesiyle açılan 47 bin liralık tazminat davası reddedildi.Şebnem Schaefer’in bir dönem avukatlığını yapan İbrahim Fırat, görevini yerine getirmediği ve kendisinden haksız kazanç elde ettiğini ileri süren Schaefer’a açtığı manevi tazminat davası karara bağlandı.İstanbul 15.

Ünlü manken Şebnem Schaefer’a eski avukatı tarafından manevi zarara uğratıldığı gerekçesiyle açılan 47 bin liralık tazminat davası reddedildi.
Şebnem Schaefer’in bir dönem avukatlığını yapan İbrahim Fırat, görevini yerine getirmediği ve kendisinden haksız kazanç elde ettiğini ileri süren Schaefer’a açtığı manevi tazminat davası karara bağlandı.
İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Şebnem Schaefer ve avukatı katılırken şikayetçi eski avukatı İbrahim Fırat avukatıyla hazır bulundu.
Şikayetine ilişkin söz alan İbrahim Fırat, “Bir süre Şebnem Schaefer’ın avukatlığını üstlendim. Daha sonra hakkımda asılsız suçlamalarda bulundular, hepsinden aklandım. Bunun üzerine Schaefer, internet ortamında ve sosyal medyada aleyhime bazı paylaşımda bulundu. Manevi olarak zarar gördüm, davanın kabulünü isterim” dedi.
Söz alan sanık Şebnem Schaefer ise “Davacı benim yaklaşık 10 yıl önce avukatlığımı yaptı. Ben kendisine güvenmiştim. Ancak maddi ve manevi olarak zararlar uğradım. Bu zararlarımın giderilmesi için davacı hakkında yasal şikayet hakkımı kullandım. Bu nedenlerle hakkımda açılan manevi tazminat davasının reddine karar verilmesini istiyorum” diye konuştu.
Kararını açıklayan hakim, manevi tazminatın yasal koşullarının somut davada gerçekleşmediğinden davanın reddine hükmetti.
Duruşma sonrası kameralara konuşan Schaefer,” Türk adaletine hep güvendim ve adalet yerini buldu” dedi.

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