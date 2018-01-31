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Sebze kutularında 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 18:33 | Son Güncelleme

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada sebze kutularına gizlenmiş gümrük kaçağı 5 bin paket sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman-Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde yol kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan otomobili durdurup arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada sebze kutularına gizlenmiş gümrük kaçağı 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, otomobilde bulunan İ.S. ve B.M., gözaltında alındı.

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