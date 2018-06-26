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Seçim afişi otomobilin üzerine düşünce, sürücü zor anlar yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 14:55 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, binada asılı seçim afişi, yolda ilerleyen otomobilin üzerine düştü.

Seçim afişi otomobilin üzerine düşünce, sürücü zor anlar yaşadı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, binada asılı seçim afişi, yolda ilerleyen otomobilin üzerine düştü. Sürücü fren yaparak dururken, arkadan başka bir aracın gelmemesi olası kazayı önledi.
Olay, geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Bir binada asılı seçim afişinin ipi koptu. Afiş, yolda ilerleyen Levent Düzdağ yönetimindeki 54 PN 122 plakalı otomobilin üzerine düştü. Büyük boydaki afiş otomobilin üzerini kaplarken, sürücü fren yaparak aracını durdurdu. Olay sırasında arkadan başka bir aracın gelmemesi, olası bir kazayı önledi. Sürücü Düzdağ, aracın üzerinden afişi kaldırarak yoluna devam etti. Afişin aracın üzerine düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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Seçim afişi otomobilin üzerine düşünce, sürücü zor anlar yaşadı

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