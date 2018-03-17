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Sefaköy metrobüs durağında işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

İstanbul Sefaköy’de metrobüs köprüsü altında 25 yaşındaki Gürkan A.’yı bıçaklayarak öldüren 3 kişi, olayda kullandıkları bıçaklarla yakalandı.

İstanbul Sefaköy’de metrobüs köprüsü altında 25 yaşındaki Gürkan A.’yı bıçaklayarak öldüren 3 kişi, olayda kullandıkları bıçaklarla yakalandı. Şahıslar olayın ardından kameralara yakalanırken, emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.
Sefaköy metrobüs köprüsü altında 25 yaşındaki Gürkan A.’nın öldürülmesi, M.A. (44) isimli şahsın bıçakla yaralanması olayının failleri oldukları tespit edilen Selim A.(17), Eray G.(17) ve Koray G.(16) olayda kullandıkları bıçaklarla Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürülerek haklarında işlem başlatılan şahısların, Mehmet A.(44) ve Gürkan A.’yı uygunsuz vaziyette görmeleri üzerine iki grup arasında kavga meydana geldiğini ve Gürkan A. ve Mehmet A.’yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtıklarını polis ekiplerine itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük Selim A., Eray G. ve Koray G. adliyeye sevk edildi.
Şahıslar, olayın ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde 3 şahsın olayın ardından yolda yürümeleri yer alıyor.

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