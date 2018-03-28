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Sefaköy'de 3 kişinin öldüğü kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 12:51 | Son Güncelleme

 Küçükçekmece Sefaköy'de doğum günü kutlamasından dönenen bir grup gencin içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA) Küçükçekmece Sefaköy'de doğum günü kutlamasından dönenen bir grup gencin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza 25 Mart'ta 01.00 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Bakırköy'deki doğum günü kutlamalarından dönen Ozan Börekçi(27), Çağlar Yılmaz (27), Ezgi Kolukısa, Deniz Ulaş Saral (27) ile Yaman A., aynı otomobille eve dönmek için yola çıktı. Yaman A'nın kullandığı otomobil Sefaköy'e geldikleri sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaman A., ile ön koltukta oturan Ezgi Kolukısa emniyet kemeri sayesinde yaralı kurtulurken Yılmaz, Börekçi, ve Saral hayatıni kaybetti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü Yaman A.' gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yaman A., cezaevine gönderildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması yer alıyor. Kaza nedeniyle trafik duruyor.

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