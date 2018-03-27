Sefeköy’de doğum günü dönüşü feci kaza

Sefaköy’de doğum günü kutlamasından dönenen bir grup genç, bir aracın önlerine direksiyonu kırmasıyla kaza yaptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, alkollü olduğu anlaşılan sürücü tutuklandı.

Olay, Cumartesi gece saatlerinde Sefaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Ozan Börekçi, yakın dostları Yaman A., Ezgi Kolukısa, Çağlar Yılmaz (27) ve Deniz Ulaş Saral (27) ile doğum gününü kutlamak üzere Bakırköy’de bir araya geldi. Gençler kutlamanın ardından eve dönmek için hep beraber yola çıktı. Sefeköy’e geldikleri sırada karşı şeritten bir araç direksiyonu önlerine kırdı. Bunun üzerine aracı kullanan Yaman A., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazada aracı kullanan Yaman A. ile ön koltukta oturan Ezgi Kolukısa’nın hayatını emniyet kemeri kurtarırken arka koltukta oturan Ozan Börekçi, Çağlar Yılmaz ve Deniz Ulaş Saral olay yerinde hayatini kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan Ezgi Kolukısayı hastaneye kaldırırken, sürücü Yaman A.’ya da alkol testi yapıldı. Test sonunda alkollü olduğu anlaşılan Yaman A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Yaman A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi götürüldü.