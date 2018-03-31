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Seferihisar ve Dikili açıklarında 161 göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29-30 Mart tarihleri arasında İzmir Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında 161 göçmen yakalandı.

İZMİR (DHA) Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29-30 Mart tarihleri arasında İzmir Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında 161 göçmen yakalandı. 30 Mart saat 04.09?da, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, İzmir Dikili Körfezi önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edidi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 72 düzensiz göçmen (21 erkek, 15 kadın, 36 çocuk) yakalandı. 29 Mart saat 01.45?te, İzmir Dikili ilçesi Salihleraltı önlerinden bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 22 Somali, 9 Eritre, 3 Uganda, 1 Yemen, 1 Çad, 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen (12 erkek, 16 kadın, 9 çocuk) yakalandı. 29 Mart saat saat 00.15?te, İzmir Seferihisar Sığacık Azmak önlerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulundu.Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 52 düzensiz göçmen (19 erkek, 14 kadın, 19 çocuk) kurtarıldı.

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