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Seferini tamamlayan belediye otobüsü yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 09:33 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, seferini tamamlayarak yakıt takviyesi için akaryakıt istasyonuna çekilen özel halk otobüsünün motoru alev aldı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, seferini tamamlayarak yakıt takviyesi için akaryakıt istasyonuna çekilen özel halk otobüsünün motoru alev aldı. İtfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. Olay saat 23.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Şehir merkezi ile Soğancı arasında yolcu taşımacılığı yapan Hamit Seyis idaresindeki 81 DP 750 plakalı özel halk otobüsü, seferini tamamlamasının ardından sabah yapacağı sefere hazırlanmak üzere yıkanması ve yakıt takviyesi için akaryakıt istasyonuna çekildi. Otobüsün motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başlarken, alevler kısa sürede aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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