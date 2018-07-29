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Şeftali çaldılar, kaçarken minibüsleri alev alev yandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 23:39 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bahçelerden çaldıkları şeftalileri yükledikleri minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilerin kullandığı minibüs alev alev yandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bahçelerden çaldıkları şeftalileri yükledikleri minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilerin kullandığı minibüs alev alev yandı. Hırsızlardan biri tarla sahibi tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

İnegöl’ün kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki bahçesine şeftali ağaçlarını kontrol etmeye giden Muzaffer Oruç (62), tanımadığı 3 kişinin ağaçlardan şeftali topladığını gördü. Gördüğü kişilerin 10 kasa şeftaliyi 16 F 9105 plakalı minibüse yüklediklerini fark eden Oruç, durumu cep telefonuyla oğlu Selahattin Oruç’a bildirdi. Oruç'un durumu farkettiğini anlayan hırsızlar 10 kasa şeftaliyi yükledikleri minibüsle tarla yolundan kaçmaya çalıştı. Bu sırada minibüsün motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Minibüsten inen hırsızlar ise kaçmaya başladı.

Telefonla haber verilen Selahattin Oruç, bahçeye geldiğinde kaçan hırsızların peşine düşerek, çevreden yetişenlerin de yardımıyla birini yakaladı. Selahattin Oruç, durumu jandarma ve İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürdü. Hırsızlık şüphelisi Emre K. ise jandarma ekiplerine teslim edildi. Olay yerinden kaçan hırsızlık şüphelisi iki kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, çalınan şeftalileri sahibine teslim etti. Minibüsün alev alev yanma anı ise amatör kameralara yansıdı.

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Şeftali çaldılar, kaçarken minibüsleri alev alev yandı Şeftali çaldılar, kaçarken minibüsleri alev alev yandı 
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