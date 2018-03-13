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ŞEHİD UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 07:57 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Güngören Köyü mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 çocuk babası Uzman Çavuş Göksel Koç düzenlenen törenle memleketi olan Isparta’nın Keçiborlu İlçesinin Kozluca köyüne uğurlandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Güngören Köyü mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 çocuk babası Uzman Çavuş Göksel Koç düzenlenen törenle memleketi olan Isparta’nın Keçiborlu İlçesinin Kozluca köyüne uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Göksel Koç için Ahmed-i Hani Havalanı'nda tören düzenlendi. Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Güray Alpar, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça,12'inci Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, şehidin annesi ve eşi ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende şehidin cenazesinin alana getirilmesinin ardından öz geçmişi okundu. Tören sonunda şehit Göksel Koç'un naaşı dualar ve tekbirler eşliğinde askeri uçağa alındı. Koç'un eşi, annesi ve çocukları da aynı uçakla Isparta'ya gönderildi.

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