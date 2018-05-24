Şehidin adını taşıyan tabela tahrip edildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler Parkı'ndaki Türk bayrağı simgesinin yer aldığı tabela tahrip edildi.

Isparta Belediyesi tarafından Anadolu Mahallesi'ne yaptırılan ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler adı konulan parktaki anıt, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Parkın tabelasında yer alan Türk bayrağı simgesindeki hilal kırıldı.

Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. Başkan Günaydın, "Anadolu Mahalle'mizde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler Parkı'nda şehidimizin adının yazdığı tabelanın hilalinin kendini bilmez, 'zavallılar' tarafından tahrip edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. İlgili arkadaşlara talimat verdim tabela hemen yenilenecek" dedi.

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