HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şehidin adını taşıyan tabela tahrip edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 16:22 | Son Güncelleme

ISPARTA'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler Parkı'ndaki Türk bayrağı simgesinin yer aldığı tabela tahrip edildi.

Şehidin adını taşıyan tabela tahrip edildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler Parkı'ndaki Türk bayrağı simgesinin yer aldığı tabela tahrip edildi.
Isparta Belediyesi tarafından Anadolu Mahallesi'ne yaptırılan ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler adı konulan parktaki anıt, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Parkın tabelasında yer alan Türk bayrağı simgesindeki hilal kırıldı.
Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. Başkan Günaydın, "Anadolu Mahalle'mizde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler Parkı'nda şehidimizin adının yazdığı tabelanın hilalinin kendini bilmez, 'zavallılar' tarafından tahrip edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. İlgili arkadaşlara talimat verdim tabela hemen yenilenecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Bir haftadır kayıp olan gencin ailesi, yetkililerden yardım istediBir haftadır kayıp olan gencin ailesi, yetkililerden yardım istedi
PKK saldırısında güvenlik korucusu şehit oldu, oğlu yaralı/Ek fotoğraflarPKK saldırısında güvenlik korucusu şehit oldu, oğlu yaralı/Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.