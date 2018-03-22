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Şehidin ’asker vatan için ölür’ paylaşımı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 18:29 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Afrin’deki arama-tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan’ın (22) sosyal medyadaki hesabından, ’Futbolcu milli takımdan çıkar son dakika olur, asker vatan için ölür altyazı olur’ paylaşımını yaptığı görüldü.Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Sözleşmeli Er Muhittin Çalışkan’ın, Antalya’nın Kepez ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi.

Şehidin ’asker vatan için ölür’ paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Afrin’deki arama-tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan’ın (22) sosyal medyadaki hesabından, ’Futbolcu milli takımdan çıkar son dakika olur, asker vatan için ölür altyazı olur’ paylaşımını yaptığı görüldü.
Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Sözleşmeli Er Muhittin Çalışkan’ın, Antalya’nın Kepez ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi. Çalışkan ailesine, şehadet haberi Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Merkez Komutanı Albay Hakan Eroğlu, Kepez İlçe Emniyet Müdürü Murat Baz tarafından sağlık görevlileri eşliğinde verildi.
Şehit Çalışkan’ın, sosyal medyadaki hesabından yaptığı bir paylaşımda, ’Futbolcu milli takımdan çıkar son dakika olur, asker vatan için ölür altyazı olur’ yazdığı görüldü. Antalya’ya, gece saatlerinde getirilmesi beklenen şehit Çalışkan’ın cenazesi, yarın memleketi Burdur’un Bucak ilçesindeki Hacısarılar Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Şehidin ’asker vatan için ölür’ paylaşımı

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