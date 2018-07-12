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Şehidin babaevine giren hırsız, beratını ve fotoğraflarını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Tan'ın babaevine giren hırsız, şehidin beratı, fotoğrafları ve bir miktar para çalıp kaçtı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Tan'ın babaevine giren hırsız, şehidin beratı, fotoğrafları ve bir miktar para çalıp kaçtı. Elazığ'ın Arıcak İlçesi'nde göreve giderken kullandığı zırhlı aracın direksiyonunda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Tan'ın Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine hırsız girdi. Tan'a ait şehitlik beratı, fotoğrafları ile bir miktar parayı alan hırsızlar, kaçtı. Sabaha karşı namaza uyandığında eve hırsızlığı fark eden Tan, polise ihbarda bulundu. DİŞİMİ YAPTIRACAKTIM Şehit babası Cuma Tan gece yattığını ve gece yarısı uyandığında da her şeyin normal olduğunu belirterek, "Sabaha karşı namaza kalktığımda telefonumu bulamadım. Çevreye baktım eşyalar karıştırılmış. Dişlerimi yaptırmak için ayırdığım parayı da almışlar. İyice etrafa baktım, şehit oğlumun fotoğraf ve belgelerini de alarak gitmişler. Şehit oğlumun fotoğraf ve belgelerini getirip evin bahçesine geri atsın. Çaldığı para da kendisine kefen parası olsun" diyerek tepki gösterdi.

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