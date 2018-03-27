Şehidin uzman çavuş adayı olan kardeşi askeri helikopterle baba evine geldi

Afrin’de yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan İbrahim Imiş’in uzman çavuş adayı kardeşi Aykut Imiş, eğitim gördüğü Sakarya’dan askeri helikopterle ağabeyinin cenazesi için Afyonkarahisar’daki baba evine geldi.

Afrin’de şehit olan Uzman Jandarma İbrahim Imiş’in uzman çavuş adayı olan kardeşi Aykut Imiş, Sakarya’dan askeri helikopterle Afyonkarahisar’a getirildi. Şuhut ilçesindeki baba evine gelen Aykut Imiş, babası Ali Imiş ve annesi Şifa Imiş’e gözyaşları içinde sarıldı. Anne Şifa Imiş oğluna sarılarak, “Oğlum Allah seni bize bağışladı” diyerek feryat etti.