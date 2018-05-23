Şehir Tiyatroları Açıkhava Yaz Oyunları başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İBB Şehir Tiyatroları’nın gelenek haline getirdiği “Yaz Oyunları” 2 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Sezon boyunca beğeniyle izlenen Cibali Karakolu, Ay Işığında Şamata, Bizim Aile oyunlarının yer aldığı “Yaz Oyunları”, 2 - 9 Haziran tarihleri arasında saat 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Cibali Karakolu 2-3 Haziran’da, Ay Işığında Şamata 6 Haziran’da ve Bizim Aile 8-9 Haziran’da seyirciyle buluşacak.

-Cibali Karakolu-

Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir.

Henri Keroul ve Albert Barre’in yazıp Nedret Denizhan’ın yönettiği oyunda; Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Zihni Göktay, Cem Uras, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı, Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Murat Derya Kılıç, Tuğçe Açıkgöz, Müge Çiçek, İbrahim Ulutaş ve Begüm Yazıcıoğlu rol alıyor.