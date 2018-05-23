Şehir Tiyatroları Açıkhava Yaz Oyunları başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İBB Şehir Tiyatroları’nın gelenek haline getirdiği “Yaz Oyunları” 2 Haziran Cumartesi günü başlayacak.
Sezon boyunca beğeniyle izlenen Cibali Karakolu, Ay Işığında Şamata, Bizim Aile oyunlarının yer aldığı “Yaz Oyunları”, 2 - 9 Haziran tarihleri arasında saat 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Cibali Karakolu 2-3 Haziran’da, Ay Işığında Şamata 6 Haziran’da ve Bizim Aile 8-9 Haziran’da seyirciyle buluşacak.
-Cibali Karakolu-
Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir.
Henri Keroul ve Albert Barre’in yazıp Nedret Denizhan’ın yönettiği oyunda; Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Zihni Göktay, Cem Uras, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı, Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Murat Derya Kılıç, Tuğçe Açıkgöz, Müge Çiçek, İbrahim Ulutaş ve Begüm Yazıcıoğlu rol alıyor.
-Ay Işığında Şamata-
Çalışkur Apartmanı’nda yaşayan Çalışkur Ailesi'nin ve apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını gösterirken, küçük dünyalarından dış dünyaya bakışlarını eleştiren, seyirciyi eğlendiren, güldüren ve sürprizlerle şaşırtan bir oyun. Haldun Taner’in yazıp Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda; Arda Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper, Ceysu Aygen, Derya Çetinel, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Esra Ede, Gökhan Eğilmezbaş, Gökhan Mete, Hasip Tuz, İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, Lale Kabul, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Özge Midilli, Samet Hafızoğlu, Savaş Barutçu, Sefa Turan, Şenay Saçbüker, Şevket Avşar, Tuğçe Açıkgöz, Yonca İnal rol alıyor.
-Bizim Aile-
Sadık Şendil'in ölümsüz eseri "Bizim Aile" Sinem Bayraktar'ın uyarlamasıyla tiyatro sahnesine taşınıyor. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezenen bu müzikli oyunda emeğin ve sevginin gücü gösterilirken, seyirci aile sıcaklığında bir yolculuğa çıkarılıyor. Sadık Şendil’in yazdığı Aziz Sarvan’ın yönettiği oyunda, Funda Postacı, Nevzat Çankara, Tevﬁk Şahin, Müge Çiçek, Ercan Demirhan, Cihat Faruk Sevindik, Berk Samur, Onur Demircan, Yiğit Ali Uslu, Tarık Köksal, Pınar Demiral, Selçuk Yüksel, Züleyha Karyağdı, Esra Ülger, Tankut Yıldız, Serkan Bacak, Alp Tuğhan Taş, Hamit Erentürk, Gülsün Odabaş rol alıyor.
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