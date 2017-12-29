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Şehit aileleri ve gaziler, CHP önüne siyah çelenk bıraktı

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 14:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da şehit aileleri ve gaziler, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın 696 sayılı KHK ile ilgili yaptığı açıklamayı, CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri ile 15 Temmuz gazileri CHP Genel Merkezi önünde toplanarak, Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın katıldığı bir radyo programında 696 sayılı KHK ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişilik grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Gazilere uzanan eller kırılsın' sloganları attı.

'SÖZLERİNİZ BİZİ İNCİTİR ANCAK YARALAYAMAZ'

Grup adına açıklama yapan 15 Temmuz Gazisi Kaan Şimşek, şunları söyledi:

"Bir yılı aşkın süredir şehitlerimiz ve gazilerimiz üzerinden kirli bir propaganda yürütülmekte. Burada başı, özellikle 'muhalefet' partisi adı altında tek muhalefeti ülkesinin altına dinamit döşemek olan, Atatürk'ün partisini teröristlerin çiftliğine çeviren CHP'liler çekmekte. Aldıkları istikrarlı başarısızlıklarla siyasi bir karşılıkları kalmayan CHP'li vekiller gündemde kalmak ve istişare ettikleri hainlere 'ağabeylik' yapmak için iki ayda bir şehit ve gazilerimize saldırmaktalar. Ağustos, eylül ve kasım aylarından itibaren düzenli olarak şehit üzerinden siyaset yapıyorlar. Sizin sözleriniz bizi incitir ancak yaralayamaz çünkü bizim çelikten bir yüreğimiz ve destanla yazılmış isimlerimiz var. En başta bu aşağılık sözleri sarf eden vekil görünümlü terör sevicileri kınıyoruz. Sizler müsterih olun, yargımız gereğini yapıyor. Biz nefes aldığımız sürece devletin kadim bekçileri olan biz gazilere ve şehitlere kimsenin eli de dili de uzamayacak. Bizler bu konunun takipçisi olup, bu tür aşağılık çıkışlara karşı hukuki yaptırımlar için yetkili yerlerle görüşeceğiz."

'GAZİLERE HAKARET ETMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ise "Buradan CHP'ye sesleniyoruz: Kendisini demokratik bir parti olarak, demokrasiyi savunduğunu söyleyen bir parti olarak tanıtan CHP'ye diyoruz ki içinizdeki PKK sevicileri, üst akıl sevicileri, ülkeye ihanet eden bu vekillerinizi temizleyin. Temizleyin ki bu millet Atatürk'ün partisine duyduğu saygıyı kaybetmesin. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bir gazidir. Sizlerin vekilleriniz gazilere, şehit ailelerine hakaret etmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de bir gazidir ve gazilere hakaret etmek hiç kimsenin haddine değildir" dedi.

Grup açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi girişine siyah çelenk bırakmak istedi ancak çevik kuvvet ekipleri izin vermedi. Şehit aileleri ve gaziler bunun üzerine polis barikatının önüne çelenk bırakarak dağıldı.

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