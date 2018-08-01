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Şehit anne ve 10 aylık oğlu son yolculuklarına uğurlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 19:43 | Son Güncelleme

OĞLUNU ÖPEREK KABRE KOYDU Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın cenazeleri törenin ardından İlçe Mezarlığı içerisindeki şehitliğe götürüldü.

Şehit anne ve 10 aylık oğlu son yolculuklarına uğurlandı (2)

OĞLUNU ÖPEREK KABRE KOYDU
Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın cenazeleri törenin ardından İlçe Mezarlığı içerisindeki şehitliğe götürüldü. Ardından burada sırayla anne ve oğlunun cenazeleri yan yana toprağa verildi. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, minik tabutundan çıkardığı oğlunun kefene sarılı bedenini son kez öptükten sonra kendi elleriyle kabre koydu. Bu anlar ise cenazede bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından anne ve oğlunun mezarları güllerle kaplanırken, özellikle küçük çocukların minik Bedirhan Mustafa'nın mezarına ilgi gösterdikleri görüldü. Cenazelerin defninin ardından tabutlarına sarılı bayraklar ve fotoğraflar, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz tarafından yakınlarına teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit anne ve 10 aylık oğlu son yolculuklarına uğurlandı (2)Şehit anne ve 10 aylık oğlu son yolculuklarına uğurlandı (2)Şehit anne ve 10 aylık oğlu son yolculuklarına uğurlandı (2)Şehit anne ve 10 aylık oğlu son yolculuklarına uğurlandı (2)

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