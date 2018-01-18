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Şehit annesi madalya töreninde rahatsızlandı

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 16:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 10 şehit ailesi ile 4 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Tören sırasında fenalaşan bir şehit annesine sağlık ekipleri müdahale etti.İl Jandarma Komutanlığı Kışla Gazinosu'nda düzenlenen programa, Vali Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan programda daha sonra Kuran-ı Kerim okundu. Törende konuşan Vali Toraman, ''Onların göstermiş olduğu fedakarlıklar milletimizin tarihinde unutulmayacak şekilde isimlerini yazdırdılar. Gelecek kuşaklarda bu kahramanlarımızı ve kahramanlıklarını okuyarak onları anlayarak, emanetlerini sürdürmek sorumluğu ile ülkemizi geleceğe taşıyacaklar. İnşallah biz her zaman olduğu gibi bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bugün kendileri ile iftihar ettiğimiz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz bunun en büyük teminatı. Biz hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyoruz'' dedi.ŞEHİT ANNESİ FENALAŞTIVali Toraman'ın konuşmasının ardından şehit yakınları ve 15 Temmuz gazilerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ağır yaralanarak, kaldırıldığı GATA'da 16 Nisan 2016 tarihinde 28 yaşında şehit ölen özel hareket polisi Kürşat İnan'ın annesi Asiye İnan törende duygusal anlar yaşadı. Madalya ve beratı Vali Toraman'ın elinden alan şehit annesi fenalaştı. Şehit annesine 112 Acil Yardım ekipleri müdahale etti. Program sonrası Vali Toraman ile il protokolü, şehit aileleri ve gazilerle birlikte öğle yemeği yedi.

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