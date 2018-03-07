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Şehit annesine 2,5 lira için hakaret etmişti! O şoför için ders gibi karar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 13:55 | Son Güncelleme

Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten Zübeyde Tura'dan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan özel halk otobüsü şoförü her gün kolluk birimine giderek, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartlı adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Olayla ilgili tutuklanan ve hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan şoför Eren Güngör'ün avukatı tutuklama kararına itiraz etti.

İtiraz dilekçesini değerlendiren Nöbetçi Adana 2. Sulh Ceza Hakimi, şüphelinin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.�

DERS GİBİ KARAR

Hakim kararda Güngör'ün bağlı bulunduğu kolluk birimine her gün saat 12.33'de giderek, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı getirdi.

İSTİKLAL MARŞI'NIN 6'NCI KITASI

"Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı"

NE OLMUŞTU?

Adana'da 13 Şubat'ta elindeki kartı göstererek otobüse binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan ısrarla 2,5 liralık ücreti isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatılmış, devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülen şoför tutuklanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit annesi adana Zübeyde Tura

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
ezberletilerek okumasıda istenmeliydi. .
O kadar zeki olsa milletvekili olurdu.
HAKİM'e helal olsn. bidaha da üç kuruş için kimseyi incitmez. bu durumdan da feyz alırlar inşllh.
"Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı; Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı"
hapis cezası verilmeliydi
@rmje bu hapis cezasından da beter adam olana ama kolluk kuvvetleri aynen uygulama yapmalı ki bu vatanın kolay kazanılmadığını öğrenir belki
@agamibo bu kadarcık zekaya sahip bu adam bundan mı ders çıkaracak bence umurunda bile olmaz zaten o milli duyguyu içinde yaşasa bu suçu işlemezdi
Milletvekiliinede vatanin bölünmez bütünlüğünü için yemin ettiriliyor.ama teröriste kucak açıyor.Ruhunda varsa hainlik sözler anlamsız kalir
bunun zuriyetinde şehit yokturki olsa zaten Şehit anasina böyle yapmaz
helal olsun o hakıme elıne sağlık ders olsun maganda tıplı sehıde saygı göstermeyenlere
ezberletilsin hergün okusun imzadan önce
Çok mantıklı bir ceza. Saygısızlık yapanı hapse mahkum etmek de mantıksız. O kadar darp, yaralama oluyor, Suçluları serbest bırakıyorlar. Kıyaslama yaparsak, 12 yıl ile yargılanması çok tuhaf. Suçunu tasvip etmiyorum ama 12 yıl almayı hakedenler serbest iken Buna verilen ceza çok komik. Tavlada zar atar gibi ceza veriyorlar hissi uyandırıyor halkta. Vatandaş bu adaletin nesine saygı duysun diyecekken, En sonunda mantıklı bir ceza verilmiş. Kararı veren hakimin ellerinden öperim.
''Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.'' Mekanın cennet olsun Mehmet Akif nur içinde yatasın.
Adana polisi okutmuştur bütün marşları tersten!!
o hakimin ellerinden öperim, karar çok isabetli olmuş
devlete yönelik hakaret ve aşağılayıcı sözlere tahliye, reise yönelik hakarete tutuklama. bravo tarafsız adalet.
kanı bozuk ne anlar istiklal marşından onu gözüne soksan yine fayda etmez ona yapılacak en iyi iş osmanlı tokatı
Kadına yazıklar olsun 2.5 lira için milletin ekmeğiyle oynamış
inşaallah yaptığı nin hata olduğunu anlamıştır
11 yıl ceza alan adam, bir itirazlar nasıl serbest bırakıldı anlamadım?
@cemcakmak1976 ,, aşağılama" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle""" deniyor. daha ceza almamış.
bu kararı veren hakimin elinden öperim
dünyanın en ilginç ve en açıp ülkesiyiz yeminle
HAPİS CEZASI VERILMELIYDI
Yav niye içeri atmıyorsunuz bu adam yarın öbür gün gene bir şey yapacak adım gibi eminim.
Anlayana çok büyük ders..ama zaten anlasaydi öyle bir terbiyesizlik yapmazdi utanmaz adam
iyi bir ders anlayana
Bravo. Taktir edilecek bir karar.
böyle hakimin elini öpmeli o kıtayı iyi ezberlesin bu şahıs
Bu cezalar algı görgü ve terbiye düzeyi yüksek toplumlarda etkili olur.Bu adam hapis yoluyla toplumdan soyutlanmaliydi.
bence alttan beyaz kilot ve donla karakola 500 uzaklıktan yürüyecek şekilde okuya okuya gelmeli , 6 .kıranın sonunda da ben böyle bir suç işlediğini bağırarak söylemeli .
milletin işi gücü olmadıgı nereden belli
bu kafaya bu ceza az
Aslında hırsızlıktanda yargılanmalı.Bunu bir kızgınlık içinde söylemiyorum.Devletten katkı parası alıp şehit ailesindende insanın onurunu gururunu kırarcasına para talep etmesinin bir cezası olmalı.Aldığın katkı payı yetersizse gidin yetkililerle konuşun.1000 tl katkı payı alıyorki oda hiçde az değil.
çok doğru bi karar olmuş .. herkes kendine yakışanı yapar ..bu arkadaşta bu rezilliği kendine yakıştırmış malesef
Bizim Devlet Ticari araçları yıllık Muayene niye sokuyor 2 yıl deyilde Her senede bir? Sözde bu araçlar toplum için olduğu için para aldıgı içinde işine geliyor Ya gelelim esas konuya Bu araçları süren Manyakları neden Muayene sokmuyor?
Buda cezamı? Atacaksın kodese. Kodesten her saat başı okutacaksınki ders o zaman olur..
ilgili mahkeme heyeti “sizlere çok teşekkür ederim” helal olsun çok duygulandım...
benim milletim hep suyun akışına gitmektedir. 65 yaş üzeri olanlar ücret ödemiyor. ve bu insanlar akşama kadar o dolmuş senin bu dolmuş benim geziyorlar. kimse kimsenin hakkına tecavvüz etme meli. şehit anası ise devlet yol ücretini şehit anasına ödesin. ama şehit anasıda dolmuşun ücretini ödesin.
şüpheli için çok ağır bir ceza değil ,biraz geçiştirme gibi olmuş
BİZDE ÇANAKKALE ŞEHİTİ TORUNUYDUK HİÇ BİRŞEYDEN YARARLANMADIK
bu üç suç çok önemli.. gelecek zaman diliminde çokça duyacağız. demek toplamı 11 yıl yapıyormuş:)
Harika karar.Keşke aynı kararı TBMM başkanı içinde verse...
ellerine aklina saglik sayin hakimim...
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