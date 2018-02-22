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Şehit annesine haksızlığa 11 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 13:58 | Son Güncelleme

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen bindiği otobüste şoför Eren Güngör tarafından para istenip tepki gösterilen şehit annesi Zübeyde Tura’nın maruz kaldığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Şehit annesine haksızlığa 11 yıl hapis istemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen bindiği otobüste şoför Eren Güngör tarafından para istenip tepki gösterilen şehit annesi Zübeyde Tura’nın maruz kaldığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, otobüs şoförü hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik’ ‘Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama’ ve ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
Sarıçam ilçesi Buruk güzergahında 4 Şubat’ta, 01 J 0365 plakalı Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsüne binen şehit annesi Zübeyde Tura, şoför Eren Güngör’e torunu için bir öğrenci ücreti kesilmek üzere 5 TL verip kendisi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendisine verilen şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkını sağlayan kartını kullandı.

“Anca beleş binin”
Bunun üzerine şoför, şehit annesine ‘Ne kartı çektin sen?’ diye tepki gösterince, Zübeyde Tura da, ‘şehit ailesi’ diye cevap verdi. Şoför Güngör, ‘Anca beleş binin, başka bir şey yok, ver o parayı ver’ deyip araç içerisindeki yolcuları kastederek ‘Geç yerine bak bakalım, arabanın içinde kaç kişi var. Biz de mazot yakıyoruz, para vermiyorlar, verseler’ diye tepki gösterdi. Zübeyde Tura, biniş kartının şehit annesi olduğu için kendisine verildiğini hatırlatması üzerine, 5 lira üstünü vermeyi reddeden şoför Güngör, “Ya o devletin Allah belasını versin teyze. Ya vermiş size böyle bir hak da bize niye vermiyor. Bu özel halk otobüsü, devlet arabası değil” şeklinde karşılık verdi.
Yaşanan olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

11 yıla kadar hapsi istendi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı, olayın ardından tutuklanan otobüs şoföre Eren Güngör hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik’, ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf, Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Aşağılama’ ve ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi dava açılmak üzere 11. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

Zeytin Dalı Harekatı vurgusu
Cumhuriyet Savcısı, iddianamede müşteki Zübeyde Tura’nın oğlu Mehmet Tura’nın 1993’te Elazığ-Bingöl karayolunda terör örgütü PKK tarafından kurulan hain pusuda şehit olduğunu anımsattı.
İddianamede, şoförün şehit annesine karşı gerçekleştirdiği eylemlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen ve çok sayıda şehit verdiğimiz Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaptığı, şehit haberleriyle birlikte milli birlik, dayanışma duyarlılığının ve hassasiyetinin arttığı bir hassas dönemde gerçekleştirdiği kaydedildi.

Şehit annesine haksızlığa 11 yıl hapis istemi

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