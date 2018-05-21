HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şehit Asteğmen, Muş'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın geçisi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu'nun cenazesi, memleketi Muş'ta düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın geçisi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu'nun cenazesi, memleketi Muş'ta düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Doğubayazıt ilçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında dün patlama meydana geldi. Teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Asteğmen Cengiz Uslu (30) ile er Recep Yıldırım şehit oldu. Cengiz Uslu'nun cenazesi dün akşam saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketi Muş'a getirildi. Muş Devlet Hastanesi morguna konulan şehit asteğmen Cengiz Uslu'nun cenazesi, son kez merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan baba evine getirildi. Yıllar önce annesi Gülistan Uslu'yu kaybeden Cengiz Uslu'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi daha sonra Salih Muhlise Çağlayan Cami'ne getirildi. Cenaze namazına; Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Vali Aziz Yıldırım, Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, askerler, şehidin yakınları ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Bakan Nurettin Canikli, şehidin babası Hacı Kazım Uslu ile kardeşlerine başsağlığı dileğinde bulundu. Acılı baba Hacı Kazım Uslu ile 6 oğlu, cenaze boyunca metanetli durdu. İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından öğlen vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Uslu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu Bakan Nurettin Canikli ve baba Hacı Kazım Uslu birlikte omuzladı. Bir süre acılı baba ile şehidin tabutunu taşıyan Bakan Canikli, ardından şehidin yakınlarına tekrar başsağlığı diledi. Bekar olan ve 8 ay önce asteğmen olarak göreve başlayan Cengiz Uslu'nun cenazesi, Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyüne götürüldü. Şehit Asteğmen Cengiz Uslu'nun cenazesi burada, gözyaşları arasında toprağa verildi.

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
İskoçya evsizler için köy kurduİskoçya evsizler için köy kurdu
Dalgıç kıyafetli Cezayirliler, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandıDalgıç kıyafetli Cezayirliler, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.