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Şehit Astsubay'ın Çanakkale'deki evinde yas

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Kangal ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin (25), arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olması, memleketi Çanakkale'nin Çan ilçesindeki evine ateş düşürdü.

Şehit Astsubay'ın Çanakkale'deki evinde yas

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- SİVAS'ın Kangal ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin (25), arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olması, memleketi Çanakkale'nin Çan ilçesindeki evine ateş düşürdü.
Çanakkale’nin Çan ilçesi Fatih Mahallesi, Yenidoğan Sokak'taki evde yaşayan Sebahat Kiraz’a, oğlu Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin şehit olduğu haberi Çan Kaymakamı Adil Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Cengiz Mete Yavuz ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan tarafından verildi. Evin girişine bir Türk bayrağı asıldı. Acı haberi duyan yakınları da şehit evine gelerek anne Sebahat Kiraz'a taziyelerini iletti.
Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenden sonra toprağa verilecek.

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Şehit Astsubay'ın Çanakkale'deki evinde yasŞehit Astsubay'ın Çanakkale'deki evinde yasŞehit Astsubay'ın Çanakkale'deki evinde yas

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