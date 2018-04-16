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Şehit ateşi Çorum'a düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan piyade er Baki Afşar'ın (21) Çorum'daki babaevine ateş düştü.

Şehit ateşi Çorum'a düştü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ŞIRNAK’ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan piyade er Baki Afşar'ın (21) Çorum'daki babaevine ateş düştü.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şırnak'ta şehit olan piyade er Baki Afşar'ın Gülabibey Mahallesi Bağcılar 17'inci Sokak'ta oturan ailesine acı haberi verdi. Şehidin annesi Nurdan Afşar acı haberi alınca fenalık geçirdi. Kırıkkale'de bir fabrikada çalışan babası Mustafa Afşar ise ambulansla Çorum'a getirildi. Babaya oğlunun şehit olduğu haberi çalıştığı fabrikada verildi. Kız kardeşi Buhara Evler Kız Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi olan Hilal Afşar (15) da Sosyal Hizmet Merkezi ekiplerince okulundan evine getirildi. Genç kız ağabeyinin şehit haberini burada öğrendi.
Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, Çorum Belediyesi de evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurdu. Şehidin haberini alan yakınları eve akın ederken, 112 sağlık görevlileri şehidin evinin önünde bekletildi. Şehidin cenazesi Şırnak'ta düzenlenecek olan askeri törenin ardından Çorum'a gönderilecek.

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