Şehit ateşi Erciş’e düştü

Şırnak’taki Kuyutepe üs bölgesine PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Muğdat Çelik’in Van’ın Erciş ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, sağlık ekipleri eşliğinde şehidin Çınarlı Mahallesi’ndeki baba evine gelerek şehadet haberini kardeşlerine bildirdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, haberi duyan vatandaşlar ise taziye evine akın etti.

Şehit Uzman Çavuş Çelik’in (44) evli ve 3 çocuk babası olduğu, geçici görevle Şırnak’a gittiği öğrenildi.

Şehit Çelik için askeri törenin yarın yapılacağı belirtildi.