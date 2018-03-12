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Şehit ateşi Kırklareli’ye düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 22:41 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart şehit oldu.Kırklareli’nin Babaeski ilçesindeki görev yerinden geçici görevle Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e giden Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart şehit düştü.

Şehit ateşi Kırklareli’ye düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart şehit oldu.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesindeki görev yerinden geçici görevle Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e giden Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart şehit düştü. Afrin’deki görev süresinin son gününde şehit düştüğü öne sürülen şehidin Ordu nüfusuna kayıtlı olduğu, anne ve babasının memleketi Ordu’da ikamet ettikleri öğrenildi. 2014 yılından bu yana uzman çavuş olarak görev yapan şehidin eşinin ise Babaeski’de ikamet ettiği öğrenildi.

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