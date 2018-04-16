Şehit ateşi Van'a düştü (EK)

ISPARTA'DAKİ EŞİNE HABER VERİLDİ Şırnak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in Isparta Akkent Mahallesi'nde oturan eşi Nazlı Çelik'e şehadet haberi verildi. Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural ve diğer yetkililerin haber verdiği şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. GEÇEN YIL ŞIRNAK'A ATANDI 5 yıl Isparta'da görev yapan Muğdat Çelik'in geçen yıl ağustos ayında Şırnak'a atandığı belirtildi. 19 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli olan şehit Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in eşi Nazlı Çelik'in çocukları Furkan (16), Fatma (13) ve Zeynep (3) ile birlikte Isparta'da ikamet ettiği öğrenildi. Şehidin cenazesinin, yarın memleketi Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.