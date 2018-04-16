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Şehit ateşi Van'a düştü/ Ek fotoğraflar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

   

Şehit ateşi Van'a düştü/ Ek fotoğraflar

Şehit ateşi Van'a düştü/ Ek fotoğraflarŞehit ateşi Van'a düştü/ Ek fotoğraflarŞehit ateşi Van'a düştü/ Ek fotoğraflar

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