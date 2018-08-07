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Şehit babası, çaldığı motosikletini geri getiren hırsızı affetti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 14:29 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde şehit babası Yavuz Arı, çaldığı motosikletini pişmanlık duyup geri getiren hırsızı, sosyal medya üzerinden affettiğini açıkladı.

Şehit babası, çaldığı motosikletini geri getiren hırsızı affetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde şehit babası Yavuz Arı, çaldığı motosikletini pişmanlık duyup geri getiren hırsızı, sosyal medya üzerinden affettiğini açıkladı.
Geçen hafta salı günü İnegöl ilçesi Mobilya Sanayisi 26'ncı Sokak'ta büfe işleterek geçimini sağlayan Yavuz Arı'nın işyerinin önünde duran motosikleti kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. 2009 yılında oğlu Ümit Arı, Hakkari Dağ Komando Taburu'nda görev yaparken şehit olan Yavuz Arı, polise şikayette bulunmadı. Hırsız, Arı'nın motosikletini, 4 gün sonra büfesinin önüne geri bıraktı. Motosikletin üzerine bıraktığı notta, Yavuz Arı'dan kendisini affetmesini isteyen hırsız, "Selamün aleyküm abi. Öncelikle mübarek ellerinden öperim. Şeytana uydum, affet beni. Vicdan azabı çekiyorum, Allah beni ıslah etsin. Senin canını sıktığım her günün yüz katı dua edeceğim. Verdiğim zararı en kısa sürede çalışıp, sana ulaştıracağım. Hakkını helal et. Ben hayattan dersimi aldım. Umarım sen de büyüklüğünü gösterirsin. Allah seni benim gibi şeytana uyanlarla karşılaştırmasın. İnan Allah’a böyle biri değilim, bir anda oldu. Özür dilerim, tekrar ellerinden öperim" ifadelerini kullandı.
Motosikletine kavuşan Yavuz Arı, sosyal medya hesabından motosikletinin ve hırsızın mektubunu paylaşıp, tanımadığı hırsızı affettiğini dile getirdi. Hırsıza sosyal medya hesabından mesaj veren Yavuz Arı, "Motoru eski haline getirdim. Hırsızın faturası bin 205 TL. Mektup yazmış sağ olsun ama masrafları ulaştıracakmış. Arkadaşlar benim hırsız çok pişman olmuş. Ben onu affettim, Allah da onu affetsin" dedi.

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Şehit babası, çaldığı motosikletini geri getiren hırsızı affettiŞehit babası, çaldığı motosikletini geri getiren hırsızı affettiŞehit babası, çaldığı motosikletini geri getiren hırsızı affetti

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