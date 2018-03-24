Şehit Doğan törenle memleketine uğurlandı

Batman kırsalında gerçekleşen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bülent Doğan (43) düzenlenen törenle memleketi Kayseri’ye uğurlandı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyon sırasında, ormanlık alana gizlenen teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı. Saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan (43) şehit oldu.
Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan için Batman İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törene şehidin eşi ve kızı, Batman Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Tören sırasında şehidin eşi dik durarak, tabuta sarılıp dua etti.
Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Doğan’ın naaşı defnedilmek üzere Kayseri’nin Melikgazi ilçesine gönderildi.
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