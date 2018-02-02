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Şehit eşini 4 aylık kızıyla uğurladı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 20:33 | Son Güncelleme

'PYD'YE TERÖRİST DİYEMEYENLER VAR'

Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini dile getirerek, halen PYD'ye terörist diyemeyenlerin olduğunu söyledi.

Anamur'daki şehit törenine katılan Bakan Elvan, daha sonra şehit sözleşmeli er Halil İbrahim Şık'ın babası ile bir araya geldi. Elvan, şehidin babası Bekir Şık'ın, söz konusu vatan olduğu zaman teröristlerle sonuna kadar mücadeleye hazır olduklarını söylediğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerlemeye devam ediyor, kahramanca mücadele veriyorlar. Hem PKK terör örgütüne hem PYD'ye hem de DEAŞ'a yönelik mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor. TSK ve ÖSO, Afrin'de terör örgütlerine karşı gerçekten destan yazıyor" dedi.

PKK/PYD'nin terör örgütü olduğunu ancak ana muhalefet partisinin bunu bir türlü kabul etmediğini ifade eden Elvan, içlerinden bazı isimlerin PYD'nin terör örgütü olduğuna dair bilgilerinin olmadığını söyleyecek kadar ileri gittiğini dile getirdi.

Bugün 80 milyonun terörle mücadele etmek için Afrin'e gitmek istediğini kaydeden Elvan, "ÖSO'ye terörist derken PYD'nin terör örgütü olduğuna dair istihbari bir bilgimiz yok diyor. Milletimiz neyin ne olduğunu biliyor. Ana muhalefet maalesef milletle birlikte hareket etmiyor" diye konuştu.

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