Şehit eşini 4 aylık kızıyla uğurladı (2)

'PYD'YE TERÖRİST DİYEMEYENLER VAR'
Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini dile getirerek, halen PYD'ye terörist diyemeyenlerin olduğunu söyledi.
Anamur'daki şehit törenine katılan Bakan Elvan, daha sonra şehit sözleşmeli er Halil İbrahim Şık'ın babası ile bir araya geldi. Elvan, şehidin babası Bekir Şık'ın, söz konusu vatan olduğu zaman teröristlerle sonuna kadar mücadeleye hazır olduklarını söylediğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerlemeye devam ediyor, kahramanca mücadele veriyorlar. Hem PKK terör örgütüne hem PYD'ye hem de DEAŞ'a yönelik mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor. TSK ve ÖSO, Afrin'de terör örgütlerine karşı gerçekten destan yazıyor" dedi.
PKK/PYD'nin terör örgütü olduğunu ancak ana muhalefet partisinin bunu bir türlü kabul etmediğini ifade eden Elvan, içlerinden bazı isimlerin PYD'nin terör örgütü olduğuna dair bilgilerinin olmadığını söyleyecek kadar ileri gittiğini dile getirdi.
Bugün 80 milyonun terörle mücadele etmek için Afrin'e gitmek istediğini kaydeden Elvan, "ÖSO'ye terörist derken PYD'nin terör örgütü olduğuna dair istihbari bir bilgimiz yok diyor. Milletimiz neyin ne olduğunu biliyor. Ana muhalefet maalesef milletle birlikte hareket etmiyor" diye konuştu.
İstanbul'da korku dolu anlar! Havada tehlikeli yakınlaşma
İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Canlı yayında skandal sözler: Kocanız sizi döverse ayaklarını öpün
Yunan Bakana şok tehdit: Senin için üç mermi ayırdık
Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğin yetiyorsa...
Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!
AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu
Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu
Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı
NASA kadrajındaki gizemli cisim
Okuyucu Yorumları 0 yorum