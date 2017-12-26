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Şehit Ferhat Muratoğlu, yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 14:45 | Son Güncelleme 1 saat önce

Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu (23) Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakolu'na bağlı Gediktepe Üs Bölgesi'nde el bombasının kazayla patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Muratoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcıları Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Valisi Ercan Topaca, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katılarak aileye taziyede bulundu. Şehidin babası 46 yaşındaki Şener, 42 yaşındaki annesi Nurten ve kardeşleri; 20 yaşındaki Deniz ile 16 yaşındaki Hatice Muratoğlu, namaz sonrası Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Muratoğlu, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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