Şehit Gökhan Güllü’nün naaşı memleketi Tokat’ta

Suriye’nin Afrin kentinde teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün naaşı hava yolu ile memleketi Tokat’a ulaştı..
Hatay’dan Tokat Hava Limanına askeri uçakla getirilen Şehit Gökhan Güllü’nün naaşını Tokat Valisi Ömer Toraman ve il protokolü ile birlikte şehidin yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Tören mangasının omuzlarında uçaktan alınan Şehit Güllü buradan baba ocağı olan Turhal ilçesine götürüldü. Şehitin annesi Naciye Güllü, babası Şahin Güllü ve abisi Hüseyin Güllü’nün de karşıladığı Şehit Gökhan Güllü, öğle namazını müteakip ilçe merkezinde yapılan törenin ardından Asri Mezarlığına defnedilecek.
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