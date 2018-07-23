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Şehit güvenlik korucusu için Hakkari'de tören

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 09:55 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Arguş-2 bölgesine sınırın diğer tarafından Avaşin Basyan bölgesinden PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu, evli ve 5 çocuk babası Sait Demirbaş için Hakkari Dağ ve Komanto Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehit güvenlik korucusu için Hakkari'de tören

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Arguş-2 bölgesine sınırın diğer tarafından Avaşin Basyan bölgesinden PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu, evli ve 5 çocuk babası Sait Demirbaş için Hakkari Dağ ve Komanto Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Şemdinli ilçesi Derecik Beldesinin Balkaya Dağları Arguş-2 bölgesine sınırın diğer tarafındaki Avaşin Basyan bölgesinden dün öğle saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda güvenlik korucusu Sait Demirbaş (46) şehit oldu, 2 sözleşmeli er ile bir güvenlik korucusu da yaralandı. Şehit güvenlik korucusu Demirbaş için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Mehmet Nurullah Karaman, Bekir Abacı, Dağ ve Komanto Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis, asker, güvenlik korucuları ve şehidin yakınları katıldı.
Şehit güvenlik korucusu Demirbaş'ın cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit güvenlik korucusunun özgeçmişi okundu. Duaların edinmesinin ardından şehit Demirbaş'ın cenazesi, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra helikoptere konularak memleketi Şemdinli ilçesinin Ortaklar köyüne uğurlandı.

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Şehit güvenlik korucusu için Hakkari'de törenŞehit güvenlik korucusu için Hakkari'de törenŞehit güvenlik korucusu için Hakkari'de törenŞehit güvenlik korucusu için Hakkari'de tören

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