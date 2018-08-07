Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan evli ve 4 çocuk babası güvenlik korucusu Ahmet Nebi (48), dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Sancak Beldesi Sudüğünü köyünde arıcılık da yapan güvenlik korucusu Ahmet Nebi, geçen Cumartesi öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Güvenlik güçlerince yapılan arama çalışmasında, Nebi, Esenler mezrası yakınlarında arı kovanlarının arasında silahla vurulmuş olarak bulundu. PKK'lı teröristlerce şehit edildiği belirlenen Ahlet Nebi'nin cansız bedeni, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehidin cenazesi, bugün hastanenin morgundan alınarak merkez Karşıyaka Mahallesi'ne getirildi. Şehit için camide cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Ahmet Nebi, dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

FOTOĞRAFLI



