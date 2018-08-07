HABER

Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan evli ve 4 çocuk babası güvenlik korucusu Ahmet Nebi (48), dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan evli ve 4 çocuk babası güvenlik korucusu Ahmet Nebi (48), dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Sancak Beldesi Sudüğünü köyünde arıcılık da yapan güvenlik korucusu Ahmet Nebi, geçen Cumartesi öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Güvenlik güçlerince yapılan arama çalışmasında, Nebi, Esenler mezrası yakınlarında arı kovanlarının arasında silahla vurulmuş olarak bulundu. PKK'lı teröristlerce şehit edildiği belirlenen Ahlet Nebi'nin cansız bedeni, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehidin cenazesi, bugün hastanenin morgundan alınarak merkez Karşıyaka Mahallesi'ne getirildi. Şehit için camide cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Ahmet Nebi, dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

FOTOĞRAFLI

Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandıŞehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandıŞehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

PARTNERDireksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!Direksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!
Yaralı kardeşleri güneşten korumak için şemsiye tuttularYaralı kardeşleri güneşten korumak için şemsiye tuttular
Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (3)Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.