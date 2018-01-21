Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un ailesine acı haber ulaştırıldı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesi Giriziyaret Tepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın (25) Çankırı'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesi İncirli köyü güneyinde Giriziyaret Tepe bölgesinde PKK'ya yönelik icra edilen operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın Çankırı'daki baba ocağında yas var. Yüksel Kapdan'ın şehit olduğu haberi Çankırı Merkez Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi Çilingir Fevzi Usta Sokak üzerinde bir apartmanda yaşayan ailesine akşam saatlerinde İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, askeri erkan ve yetkililer tarafından verildi. Acılı haber üzerine bazı aile bireyleri fenalaşınca evin önünde hazır tutulan 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Şehit babası Abdurrahman Kapdan'ın oturduğu sitede apartman görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Abdurrahman ve Satı Kapdan çiftinin 3 erkek çocuğundan en büyüğü olan şehit Yüksel Kapdan'ın evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asılırken Çankırı Belediyesi de taziye çadırı kurdu.
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