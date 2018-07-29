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Şehit kepçe operatörü, son yolculuğuna uğurlandı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 12:32 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlerine 'Şehit kepçe operatörü, son yolculuğuna uğurlandı' başlıklı haberimizde Kars Valisi'nin ismi sehven İlhami Doğan olarak yazılmıştır.

Şehit kepçe operatörü, son yolculuğuna uğurlandı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine
'Şehit kepçe operatörü, son yolculuğuna uğurlandı' başlıklı haberimizde Kars Valisi'nin ismi sehven İlhami Doğan olarak yazılmıştır. Doğrusu Rahmi Doğan olacaktır. Bu nedenle haberimizi yeniden veriyoruz.
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YENİDEN

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- IĞDIR'da su arızasını gidermek için Korhan Yaylası'na gönderilen İl Özel İdaresi ekibine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan kepçe operatörü Nurettin Karadeniz (60), memleketi Kars'ta toprağa verildi.
Olay, dün Korhan Yaylası Kadı Tepe mevkiinde meydana geldi. Su arızasını gidermek için yola çıkan ekibe, PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Teröristlerin yola tuzakladığı mayın, kepçe taşıyan TIR'ın önünde giden kamyonetin geçişi sırasında infilak etti. Patlamanın ardından teröristler, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ateşte, kepçe operatörü evli 3 çocuk babası Nurettin Karadeniz şehit oldu.
Dün akşam saatlerinde Iğdır'da düzenlenen törenin ardından Karadeniz'in cenazesi, Kars'a gönderildi. Bugün sabah saatlerinde Kars Devlet Hastanesi morgundan alınan Karadeniz'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kars'a 25 kilometre uzaklıktaki Selim ilçesine bağlı Oluklu köyüne götürüldü. Evinin önüne götürülen Karadeniz'in cenazesi, burada alınan helalliğin ardından köy meydanına götürüldü.
İl Müftüsü Yusuf Eviş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Nurettin Karadeniz, yakınlarının gözyaşları arasında rköy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, Ak Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta (MHP) Gornizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Kafas Ünivertsitesi Röktörü Prof. Dr. Semi Özcan, Karadeniz'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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